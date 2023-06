Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag mit Verlusten

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1,39 EUR.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 1,39 EUR ab. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,37 EUR. Bei 1,42 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 36.626 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 248,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 21.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 145,59 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 151,87 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse