Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 1,59 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 1,59 USD zu. Bei 1,59 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 3.001.074 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 68,95 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 5,66 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023 vor. Das EPS lag bei -1,90 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 145,59 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151,87 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

