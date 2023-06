Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag mit Kursplus

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 1,41 EUR nach oben.

Um 09:12 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,41 EUR. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,42 EUR zu. Bei 1,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.651 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 245,24 Prozent zulegen. Am 21.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,37 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023 vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,90 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,87 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 145,59 USD.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,222 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

