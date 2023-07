Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 1,51 EUR zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:56 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 1,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.360 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 221,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 11.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 145,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 151,87 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

