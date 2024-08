Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,93 USD.

Mit einem Wert von 1,93 USD bewegte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 15:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,94 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,93 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 372.256 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,60 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 17,10 Prozent Luft nach unten.

Am 29.07.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,21 USD je Aktie gewesen. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,88 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 03.10.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Canopy Growth, Tilray & Co.: So könnte sich die US-Wahl auf Cannabis-Aktien auswirken

Tilray-Aktie hebt nach starken Zahlen ab

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe