Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 2,53 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:58 Uhr um 1,6 Prozent auf 2,53 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.041 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 40,71 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,90 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 184,19 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,16 USD in den Büchern standen.

Am 04.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 03.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,166 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind