Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag billiger

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 2,40 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 2,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,39 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.504 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,87 EUR. Gewinne von 102,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 21.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 184,19 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 169,16 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 04.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 03.10.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

