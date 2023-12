Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 2,25 USD nach oben.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 2,25 USD. Bisher wurden heute 56.447 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,56 Prozent hinzugewinnen. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Mit Abgaben von 33,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 04.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 176,95 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.01.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse