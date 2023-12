Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 2,15 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 2,15 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,14 USD nach. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 2,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 8.546.074 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 3,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 153,21 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.01.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 13.01.2025.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD einfahren.

