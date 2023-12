Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Dienstagvormittag kräftig

Aktie im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 1,98 EUR.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 21:58 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,2 Prozent auf 1,98 EUR. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 517.018 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 65,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.06.2023 auf bis zu 1,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 30,63 Prozent sinken.

Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 176,95 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umsetzen können.

Am 09.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.01.2025 wird Tilray (ex Aphria) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

