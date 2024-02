Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,60 EUR ab.

Um 09:15 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 1,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,62 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.080 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,24 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 102,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,54 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,14 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen.

Am 03.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

