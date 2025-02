Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 0,797 USD.

Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 0,797 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,807 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,790 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,800 USD. Bisher wurden heute 348.632 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 2,965 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 271,973 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2025 auf bis zu 0,781 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 2,048 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.01.2025. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 210,95 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,77 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,87 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 15.04.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

