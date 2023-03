Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,7 Prozent auf 2,58 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.444.414 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,08 USD erreichte der Titel am 31.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,64 Prozent. Bei 2,28 USD erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 12,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.11.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 144,14 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 155,15 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Tilray (ex Aphria) am 05.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,306 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Vor Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Cannabisunternehmen bereiten sich vor

Tilray-Aktie an der NASDAQ tiefer: Tilray-Bilanz enttäuscht Anleger

Warum Börsenexperte Jim Cramer den Cannabis-Riesen Tilray zum Kauf empfiehlt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com