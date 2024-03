Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 2,39 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 2,39 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,46 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,33 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.464.239 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,11 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tilray (ex Aphria)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 193,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 03.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,221 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

