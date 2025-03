Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Donnerstagnachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 7,8 Prozent auf 0,706 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,8 Prozent auf 0,706 USD. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,710 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 0,651 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 838.011 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,965 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 319,793 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2025 (0,578 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,208 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 10.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,95 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,77 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

