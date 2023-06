Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 1,41 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 08:57 Uhr 3,2 Prozent auf 1,41 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,41 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,44 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 17.751 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,86 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 245,98 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,37 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 2,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,14 Prozent auf 145,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 151,87 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse