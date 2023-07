Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Donnerstagnachmittag stark

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 6,2 Prozent.

Um 16:08 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 6,2 Prozent auf 2,05 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,14 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,01 USD. Zuletzt wechselten 15.417.063 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,12 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Gewinne von 149,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,09 USD je Aktie generiert. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 151,87 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.10.2023 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,161 USD je Aktie ausweisen dürften.

