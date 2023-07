Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,76 EUR.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 1,76 EUR. Bei 1,80 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 31.520 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2022 auf bis zu 4,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 176,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 28,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 11.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,09 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,87 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.10.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

