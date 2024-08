Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 1,77 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 1,77 USD. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,76 USD aus. Bei 1,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.405.877 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 3,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 92,63 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,60 USD erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,35 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 29.07.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,21 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,81 Prozent auf 229,88 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.10.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

