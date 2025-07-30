Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit KursVerlusten

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,5 Prozent auf 1,39 USD nach.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 4,5 Prozent auf 1,39 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,36 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,43 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 4.759.098 Aktien.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 25,94 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 74,66 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,099 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

