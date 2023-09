Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) legt am Mittag zu

27.09.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 2,45 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 2,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.581 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt. Am 06.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,12 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 108,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,19 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,16 USD erwirtschaftet worden waren. Am 04.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 03.10.2024. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

