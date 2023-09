Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 2,30 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 2,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,27 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.877 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,86 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 111,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 67,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 26.07.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 184,19 USD gegenüber 169,16 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2024 wird am 04.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 03.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,166 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

