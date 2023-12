Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Mittag ins Minus

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 2,28 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 2,28 USD. Zuletzt wechselten 12.036 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 57,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,21 Prozent.

Am 04.10.2023 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,95 USD, während im Vorjahreszeitraum 153,21 USD ausgewiesen worden waren.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q2 2024 wird am 09.01.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.01.2025 dürfte Tilray (ex Aphria) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse