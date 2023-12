Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,8 Prozent auf 2,33 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 2,33 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 2,39 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 2,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 7.180.928 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 54,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit Abgaben von 35,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 176,95 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.01.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Tilray (ex Aphria)-Anleger Experten zufolge am 13.01.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse