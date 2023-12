Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Vormittag an

Tilray (ex Aphria) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 5,8 Prozent auf 2,09 EUR.

Um 09:17 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 2,09 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,10 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 18.130 Stück.

Bei 3,28 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,75 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 34,45 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 176,95 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.01.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,204 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

