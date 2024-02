Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag tiefer

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 1,78 USD nach.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 1,78 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.725.896 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 91,04 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 18,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 193,77 USD, während im Vorjahreszeitraum 144,14 USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Tilray (ex Aphria) dürfte Analystenschätzungen zufolge 2027 ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen.

Redaktion finanzen.net

