Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) fällt am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 0,746 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 0,746 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,742 USD. Bei 0,760 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 628.582 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,965 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 74,836 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 28.02.2025 auf bis zu 0,742 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,617 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 210,95 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,77 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.04.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,185 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

