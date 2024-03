Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 2,49 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 2,49 USD zu. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,47 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.783.051 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. 36,82 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 193,77 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,14 USD umgesetzt worden waren.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,221 USD je Aktie aus.

