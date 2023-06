Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag stabil

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 1,60 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 11:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.081 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 5,12 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 68,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD gegenüber 0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,14 Prozent zurück. Hier wurden 145,59 USD gegenüber 151,87 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

