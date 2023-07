Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 1,98 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 09:20 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,98 EUR. Bei 1,98 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 18.918 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,86 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 145,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,37 EUR am 21.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 26.07.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD gegenüber 0,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 184,19 USD gegenüber 151,87 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.10.2023 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,158 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

