Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 1,72 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 1,72 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,72 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 249.289 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 97,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2024 auf bis zu 1,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 29.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,21 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 229,88 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 24,81 Prozent gesteigert.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2025 wird am 03.10.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

