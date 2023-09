Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 2,40 USD zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 11:53 Uhr bei 2,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 21.352 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,12 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 60,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.07.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,90 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 184,19 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 169,16 USD erwirtschaftet worden.

Am 04.10.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 03.10.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD je Aktie ausweisen dürften.

