Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 2,25 USD.

Um 12:00 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 2,25 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.976 Aktien.

Bei 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 37,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.10.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tilray (ex Aphria)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.01.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,204 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse