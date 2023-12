Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 2,35 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 4,7 Prozent auf 2,35 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,35 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,26 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.727.380 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Gewinne von 53,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,50 USD erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 56,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 176,95 USD, während im Vorjahreszeitraum 153,21 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 präsentieren. Tilray (ex Aphria) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.01.2025 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

