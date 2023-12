Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 2,03 EUR.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 09:13 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 2,03 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 2,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,05 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 9.760 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 37,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,37 EUR fiel das Papier am 21.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 32,65 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 04.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,95 USD im Vergleich zu 153,21 USD im Vorjahresquartal.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.01.2025.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

