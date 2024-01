Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1,92 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:51 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 1,92 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 5.986 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 3,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 46,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,88 Prozent.

Am 09.01.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 193,77 USD – das entspricht einem Zuwachs von 34,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,14 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 03.04.2024 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,023 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse