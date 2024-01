Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 1,89 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 1,89 USD. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,86 USD. Bei 1,91 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.918.536 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 90,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,42 Prozent.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 193,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,023 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

