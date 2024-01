Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 1,79 EUR.

Um 08:44 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 1,79 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,80 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.292 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,28 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 83,32 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,37 EUR. Dieser Wert wurde am 21.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 30,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.01.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,11 USD je Aktie gewesen. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,023 USD je Aktie aus.

