Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 1,77 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 1,77 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.375 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD an. Gewinne von 92,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 18,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 193,77 USD – ein Plus von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 144,14 USD erwirtschaftet hatte.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 vorlegen.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

