Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1,77 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,1 Prozent auf 1,77 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,78 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.618.098 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,40 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 92,11 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,24 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 09.01.2024 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 193,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,14 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 03.04.2024 präsentieren.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

