Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Plus

Blick auf Tilray (ex Aphria)-Kurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 1,80 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1,80 USD. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,85 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 432.048 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 3,40 USD markierte der Titel am 06.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 89,42 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 16,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Tilray (ex Aphria)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 09.04.2024 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 188,34 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 145,59 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,288 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten

Canopy Growth, Tilray & Co.: So reagieren Cannabis-Aktien im Ausland auf die Legalisierung in Deutschland