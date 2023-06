Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 1,44 EUR.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 11:29 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1,44 EUR. Bei 1,46 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,46 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 17.414 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 237,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,09 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,87 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 145,59 USD.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -2,222 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

