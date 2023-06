Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1,44 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 09:04 Uhr 1,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,46 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.542 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,86 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 237,81 Prozent wieder erreichen. Bei 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 5,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 10.04.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 145,59 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 151,87 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -2,222 USD je Aktie aus.

