Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag weit abgeschlagen

29.08.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag weit abgeschlagen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 5,1 Prozent auf 1,40 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 1,40 USD ab. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,40 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.370.178 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 1,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 34,05 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 297,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

