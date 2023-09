Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagmittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 2,38 USD zu.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 11:40 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 2,38 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.972 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 53,52 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 58,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent auf 184,19 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 03.10.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind