Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 1,84 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 1,84 USD zu. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,86 USD zu. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,79 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.579.339 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 5,12 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 178,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Mit Abgaben von 18,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 176,95 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.01.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

