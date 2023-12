Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 2,48 USD.

Um 12:00 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 2,48 USD. Zuletzt wechselten 127.279 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 30,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.06.2023 auf bis zu 1,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,52 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,13 USD je Aktie eingebüßt. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,95 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 153,21 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,204 USD je Aktie aus.

