Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 2,35 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 2,35 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 2,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,45 USD. Bisher wurden heute 8.097.645 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 52,73 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 36,18 Prozent wieder erreichen.

Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 176,95 USD gegenüber 153,21 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 13.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria).

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NASDAQ-Wert Tilray-Aktie schwächer: Tilray verbucht weniger Verlust - Umsatzerwartungen übertroffen

Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse