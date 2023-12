Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) reagiert am Freitagvormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 2,24 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,7 Prozent auf 2,24 EUR. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 2,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.956 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 3,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 45,99 Prozent wieder erreichen. Bei 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,13 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 176,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 153,21 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.01.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,204 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

