Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag im Minusbereich

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 1,95 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 11:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1,95 USD abwärts. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.649 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 3,59 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 84,10 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 30,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent auf 193,77 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,14 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.04.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,023 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse